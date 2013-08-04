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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 07:38 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月5日

* 头版头条:

--自从权威渠道获悉，商务部外贸司正牵头制定有关促进电子商务平台对外贸易服务的扶持政策，政策将给电子商务外贸过程中的通关、退税、融资、检验等环节建立“绿色通道”。

* 其他:

--国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林近日表示，今后国家发改委将进一步加大反价格垄断工作力度，在不断总结执法经验和深化理论研究的基础上，严格规范市场价格秩序，维护统一、开放、竞争、有序的社会主义市场体系，保护经营者的合法权益和消费者利益。

--北京市政府提出全市包括污水处理、固废处置等六个市政基础设施领域，全面向社会资本开放。六个领域拟引进社会资本1,300亿元人民币。

--由上海证监局联合上海市证券同业公会共同建设的上海地区证券公司销售金融产品信息平台已于8月1日正式上线。投资者在购买券商代销基金、券商集合资产管理计划、信托产品等，均可登陆该平台进行信息查询。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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