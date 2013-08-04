《中国报摘》--中国证券报8月5日

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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* 头版头条:
--自从权威渠道获悉，商务部外贸司正牵头制定有关促进电子商务平台对外贸易服务的扶持政策，政策将给电子商务外贸过程中的通关、退税、融资、检验等环节建立“绿色通道”。
* 其他:
--国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林近日表示，今后国家发改委将进一步加大反价格垄断工作力度，在不断总结执法经验和深化理论研究的基础上，严格规范市场价格秩序，维护统一、开放、竞争、有序的社会主义市场体系，保护经营者的合法权益和消费者利益。
--北京市政府提出全市包括污水处理、固废处置等六个市政基础设施领域，全面向社会资本开放。六个领域拟引进社会资本1,300亿元人民币。
--由上海证监局联合上海市证券同业公会共同建设的上海地区证券公司销售金融产品信息平台已于8月1日正式上线。投资者在购买券商代销基金、券商集合资产管理计划、信托产品等，均可登陆该平台进行信息查询。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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