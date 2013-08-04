重温稿-中国公开市场：央行7月两次到期续做三年期央票，总规模1,838亿元

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注，中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币，利率分别为3.37%和3.50%。
这意味着7月公开市场到期投放的2,910亿元资金中，逾六成又被央行重新回笼。
数据并显示，两期续做央票标的券分别为7月16日到期的1001060和7月30日到期的1001065，到期规模分别为1,600亿元和850亿元。
其中1001060的续做量为1,103亿元，票面利率3.37%，到期日2016年7月16日，新代码为1001060N；而1001065的续做规模为735亿元，票面利率3.50%，到期日2016年7月30日，新代码为1001065N。
中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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