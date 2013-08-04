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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 07:44 BJT

重温稿-中国公开市场：央行7月两次到期续做三年期央票，总规模1,838亿元

路透上海8月4日 - 中国央行关于已进行三年期央票到期续做的表态引发市场关注，中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元人民币，利率分别为3.37%和3.50%。

这意味着7月公开市场到期投放的2,910亿元资金中，逾六成又被央行重新回笼。

数据并显示，两期续做央票标的券分别为7月16日到期的1001060和7月30日到期的1001065，到期规模分别为1,600亿元和850亿元。

其中1001060的续做量为1,103亿元，票面利率3.37%，到期日2016年7月16日，新代码为1001060N；而1001065的续做规模为735亿元，票面利率3.50%，到期日2016年7月30日，新代码为1001065N。

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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