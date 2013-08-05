国际油市：NYMEX原油下跌，因就业数据疲弱重燃需求忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。
在伊朗新任总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)宣示就职、并呼吁进行对话以减少“敌对及侵犯”之后，伊朗及美国周日释出寻求解决德黑兰核计划问题的最新迹象。
利比亚周五原油出口不及正常水准的一半，因罢工及抗议导致主要输出港口关闭，这是过去一年来冲击这个北非石油输出国组织(OPEC)成员最严重的供应中断事件之一。
也门(叶门)国营媒体周日报导指出，地方部落人士周六炸毁当地一主要原油出口管线，导致原油供给中断。
科威特国营媒体KUNA指出，一资深的前央行总裁周日获派任为担任该国财政大臣；此前科威特在上月举行国会选举。(完) (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。