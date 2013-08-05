国际油市：NYMEX原油下跌，因就业数据疲弱重燃需求忧虑

美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。

在伊朗新任总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)宣示就职、并呼吁进行对话以减少“敌对及侵犯”之后，伊朗及美国周日释出寻求解决德黑兰核计划问题的最新迹象。

利比亚周五原油出口不及正常水准的一半，因罢工及抗议导致主要输出港口关闭，这是过去一年来冲击这个北非石油输出国组织(OPEC)成员最严重的供应中断事件之一。

也门(叶门)国营媒体周日报导指出，地方部落人士周六炸毁当地一主要原油出口管线，导致原油供给中断。

科威特国营媒体KUNA指出，一资深的前央行总裁周日获派任为担任该国财政大臣；此前科威特在上月举行国会选举。(完) (完)

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