重温稿-中国数据：7月官方非制造业PMI 54.1，较上月小幅上升0.2个百分点

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透北京8月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国7月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点．
中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
统计局的新闻稿称，7月新订单指数为50.3%，与上月持平，继续位于临界点以上。
分行业看，服务业商务活动指数为53.0%，比上月上升0.4个百分点，其中航空运输业、生态保护环境治理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、租赁及商务服务业、电信广播电视和卫星传输服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量明显增长．
业务活动预期指数升至年内最高点。7月业务活动预期指数为63.9%，比上月上升2.1个百分点，继续位于较高景气区间，为2013年1月以来的最高点，表明非制造业企业对未来3个月市场预期保持乐观，对企业和行业发展的信心有所增强。分行业看，仅有居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于50%以上。
以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 非制造业PMI 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6
注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完) (发稿 沈燕 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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