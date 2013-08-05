金砖国家：8月2日股汇市收盘纵览

路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报955.35点。

中国股市：沪综指受地产股提振连四日收升，短线有望继续反弹。

香港股市：恒指触及两个月收盘高位且周线上升1%，和黄劲扬。

中国汇市：中国汇市：人民币略收升，中间价跌至两个月新低但结汇仍略强。

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印度股市：周五下跌近1%，连续第八个交易日收跌，因印度电网公司(Power Grid Corp)宣布将发行新股筹资，金融股和消费品公司股票延续跌势。指标BSE指数 收低0.79%，至19,164.02点。NSE指数 跌0.87%，报5,677.90。两项指数双双创下3月22日止当周以来的最差单周表现。

印度汇市：印度卢比创历史收盘低点，录得22个月以来最大单周跌幅，令市场担忧印度央行支撑本币的努力已经失败。卢比兑美元 收报61.10/11，周四收报60.43/44。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,339.450点。MSCI明晟俄罗斯指数 收涨0.19%至728.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.68%，报32.8475卢布，卢布兑欧元 涨0.17%，报43.5975卢布。

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巴西股市：巴西股市下跌，回吐先前涨幅，因美国非农就业数据逊于预期，助长了投资者对全球经济复苏的悲观情绪。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收跌1.36%报48,474.04点。

巴西汇市：拉美货币上扬，美就业数据欠佳支持对FED维持购债规模的预期。

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南非股市：下跌0.5%，因黄金矿商Gold Fields 等股票受金价下跌打压，以及投资者在近期上涨的Naspers 和英美烟草 等股票上获利了结。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌0.68%至37,218.32。综合指数 收跌0.5%，报41,700.19点。