《香港报摘》--经济日报8月5日

* 要闻版头条:

--腾讯 自2004年上市至今，升值近百倍；股价今年更势如破竹，七个月市值暴增逾2,000亿港元，稳夺「股王」宝座。买腾讯发达的小股东大有人在。腾讯股价由6月至今，已累计上升18.4%。8月14日公布的第二季业绩是否对办，势左右股价的升势；投资界亦密切留意微信的变现能力。 * 其他: --汇丰 将于今日收市后公布中期业绩，市场预期该行仍得靠减省开支拨备，以及出售资产撑起业绩，料除税前溢利超过141亿美元，增长至少一成。

--香港居屋逆市再创新高，鰂鱼涌康山花园两房单位尺造10,077港元，是全港居屋建筑尺价首次突破万元关口，逼近同区私楼水平。有居屋代理指出，整体居屋市场正逐步冷却，只是个别优质单位造价向好。二手楼市气氛持续淡静，刚过去的周六、日，10大蓝筹屋苑仅录7宗成交，按周跌42%，连沙田第一城也罕见地录得零成交。业界人士指，居屋市场消化了不少上车客，细价楼难现强势吸纳量。

--工银亚洲副行政总裁宗建新表示，自去年底，母行工行 所有的境内及境外分支机构，如须进行离岸人民币业务，会优先经工银亚洲进行询价及交易。因而令该行的代客交易业务、离岸人民币交易量取得迅速发展，长远希望招揽其他银行的跨境人民币交易业务。

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）仓库网络，被指轮候提取存货时间冗长，招致官非上身。美国铝产品公司Superior Extrusion于东密歇根州地区法院入禀，状告LME及有营运LME核准仓库的高盛进行反竞争及垄断行为。(完)