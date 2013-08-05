韩国数据: 7月外汇储备创纪录高位，支撑当局或买进美元进行干预的揣测

路透首尔8月5日 - 韩国央行周一表示，韩国7月外汇储备跳升至纪录高位。这看来支持交易商有关当局上个月买进美元进行干预的揣测。

韩国央行在声明稿中表示，7月底外汇储备为3,297.1亿美元，较6月增加32.7亿美元，主要拜管理收益增加和7月时欧元升值所赐。韩国央行称上个月欧元兑美元升值1.8%。

韩国央行并未公布各种货币储备细节。

该央行致力于进行其所谓的市场平缓操作以降低外汇市场的波动，但其并未透露或证实其行动细节。央行官员对于干预传言不愿置评。

韩元兑美元 在7月升值1.6%，尽管整个新兴市场走势震荡，因投资人揣测美联储缩减买债计划的时间表。

截至6月底，韩国央行为第七大外汇储备国，其外汇储备中有91.4%是以证券的形式持有。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月