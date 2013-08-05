韩国数据: 7月外汇储备创纪录高位，支撑当局或买进美元进行干预的揣测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月5日 - 韩国央行周一表示，韩国7月外汇储备跳升至纪录高位。这看来支持交易商有关当局上个月买进美元进行干预的揣测。
韩国央行在声明稿中表示，7月底外汇储备为3,297.1亿美元，较6月增加32.7亿美元，主要拜管理收益增加和7月时欧元升值所赐。韩国央行称上个月欧元兑美元升值1.8%。
韩国央行并未公布各种货币储备细节。
该央行致力于进行其所谓的市场平缓操作以降低外汇市场的波动，但其并未透露或证实其行动细节。央行官员对于干预传言不愿置评。
韩元兑美元 在7月升值1.6%，尽管整个新兴市场走势震荡，因投资人揣测美联储缩减买债计划的时间表。
截至6月底，韩国央行为第七大外汇储备国，其外汇储备中有91.4%是以证券的形式持有。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
329.71 326.44 328.10 328.80 327.41 327.40 328.91(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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