中国经济：电商开展外贸服务的扶持政策有望今年出台--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月5日 - 中国证券报周一报导指出，商务部正牵头制定有关促进电子商务平台对外贸易服务的扶持政策，将给电子商务外贸过程中的通关、退税、融资、检验等环节建立“绿色通道”，相关政策有望在今年出台。
报导引述商务部电子商务司副司长聂林海称，外贸电商平台的政策制定以解决方便通关问题为重点，但推进的同时仍面临诸多难题。
今年上半年商务部加大对外贸电商平台企业的调研工作，商务部外贸司也首度参与到电子商务有关政策的制定上。
此前，商务部发布《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》明确将为电子商务平台开展对外贸易提供政策支持，以及对重点平台企业给予资金支持。
报导并引述分析人士称，今年上半年外贸形势复杂严峻，电子商务作为新兴的销售渠道和贸易形势，突破了传统外贸销售模式所受到的制约，有利于企业简短贸易链条，建立自主营销渠道，形成新的贸易增长点。
中国海关此前公布数据显示，中国上半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。