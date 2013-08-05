《香港报摘》--信报8月5日

* 要闻版头条:

--汇丰控股 近年不断精简架构以提升成本效益。消息透露，集团旗下在港拥有二万多名员工的汇丰银行，较早前将其人事部门的招聘工序外判。有雇员团体批评做法短视，令银行难在内部物色质素好的精英，影响员工与公司的凝聚力。 * 其他: --7月份恒指 “翻身”反弹逾千点，随着内地银根短缺、美国退市忧虑等不利因素逐步纾缓；加上多家公司中期业绩理想，推动上周恒指突破22,000点。虽然港股连日交投低企，但市场人士认为，外围基本因素转好，8月港股整体将稳步上扬，高位约22,500点。然而大市将处于闷局，整体成交淡静，而科网股仍会是焦点板块。

--本港去年底的资产管理规模再创12.6万亿港元新高，按年大幅增长39.3%；然而，若继续依靠简单低税制和自由市场的因素，香港似乎很难跟国际竞争对手比下去。财经事务及库务局副局长梁凤仪认为，带动本港资产管理规模增长的因素已出现结构性转变，由自然增长发展至内地政策主导，有望令资产管理数字进一步显着上升。

--国浩 宣布，公司持有65%股权的国浩房地产，将以12亿元人民币（约15.18亿港元）的价格，向香港佳源集团出售旗下的国祥房地产，并偿还该公司的现有贷款。国祥房地产持有南京玄武区紫金山一幅面积约29.6万平方米的地段。(完)