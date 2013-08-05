路透调查：日本央行本周料维持政策不变，等待资本支出线索

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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外界普遍预期日本央行将透过增加基础货币的承诺来维持货币政策稳定。
消息人士称，尽管经济的正面迹象日增，但仍有些领域让人担忧。
部分官员对于出口成长的速度赶到失望，还有官员指出，若美国或中国经济成长逊于预期，海外经济情况可能会带来风险。
日本央行在4月4日祭出一系列积极刺激措施，令市场大感震惊。央行承诺将持有公债规模提高一倍，并增加买进风险资产，以在大约两年时间内达成2%的通胀目标。
日本央行的刺激举措，再加上日本首相安倍晋三的振兴景气政策，提振了家庭和企业的信心。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。