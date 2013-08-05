路透调查：日本央行本周料维持政策不变，等待资本支出线索

外界普遍预期日本央行将透过增加基础货币的承诺来维持货币政策稳定。

消息人士称，尽管经济的正面迹象日增，但仍有些领域让人担忧。

部分官员对于出口成长的速度赶到失望，还有官员指出，若美国或中国经济成长逊于预期，海外经济情况可能会带来风险。

日本央行在4月4日祭出一系列积极刺激措施，令市场大感震惊。央行承诺将持有公债规模提高一倍，并增加买进风险资产，以在大约两年时间内达成2%的通胀目标。