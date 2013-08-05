版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 08:47 BJT

路透调查：日本央行本周料维持政策不变，等待资本支出线索

外界普遍预期日本央行将透过增加基础货币的承诺来维持货币政策稳定。

消息人士称，尽管经济的正面迹象日增，但仍有些领域让人担忧。

部分官员对于出口成长的速度赶到失望，还有官员指出，若美国或中国经济成长逊于预期，海外经济情况可能会带来风险。

日本央行在4月4日祭出一系列积极刺激措施，令市场大感震惊。央行承诺将持有公债规模提高一倍，并增加买进风险资产，以在大约两年时间内达成2%的通胀目标。

日本央行的刺激举措，再加上日本首相安倍晋三的振兴景气政策，提振了家庭和企业的信心。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐