中国经济：进一步推进资源税和消费税改革，并推进扩大房产税试点--财政部

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月5日 - 财税改革是中国推进经济体制改革的重头戏。中国财政部表示将进一步推进资源税和消费税制改革，并推进扩大房产税改革试点范围。
新华社周日报导并援引财政部日前向全国人大通报关于贯彻落实十二届全国人大一次会议预算决议和履行政府三项承诺时并表示，将加快推进营改增等相关税制改革，目前正积极研究将铁路运输和邮电通信等行业营改增试点方案，争取在今年年底或明年年初实施。
“下一步将会同有关部门进一步推进煤炭等资源品目资源税从价计征改革，同时取消相关收费基金，研究适时调整从量计征品目资源税税率标准问题，”财政部称。
同时，还将扩大个人住房房产税改革试点范围，为全面推进房地产税改革进一步积累经验，同时研究完善对工商业等单位房产的房产税制度。
财政部并表示，将继续研究将部分过度消耗资源、严重污染环境的产品和部分高档消费品纳入消费税的征税范围，研究调整消费税税率结构、征税环节。
自今年8月1日起，交通运输业和现代服务业营业税改征增值税试点已经在全国范围内推开，广播影视服务也已被纳入了现代服务业范围。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。