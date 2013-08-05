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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 09:10 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

(除特别说明外，均为GMT时间) 8月5日(一)

印度孟买--印度央行副总裁Anand Sinha将参加一场金融行业活动(0430 GMT)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议。

8月6日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行会议，不讨论利率问题。

8月7日(三)

布达佩斯--匈牙利央行公布7月利率会议记录。

8月8日(四)

布拉格--捷克央行管委会举行会议。会议预计不涉及货币政策事宜讨论。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

8月9日(五)

布拉格--捷克央行将公布8月货币政策会议会议记录。

莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议。

8月12日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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