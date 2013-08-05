《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(除特别说明外，均为GMT时间) 8月5日(一)
印度孟买--印度央行副总裁Anand Sinha将参加一场金融行业活动(0430 GMT)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议。
8月6日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行会议，不讨论利率问题。
8月7日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布7月利率会议记录。
8月8日(四)
布拉格--捷克央行管委会举行会议。会议预计不涉及货币政策事宜讨论。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
8月9日(五)
布拉格--捷克央行将公布8月货币政策会议会议记录。
莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议。
8月12日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。