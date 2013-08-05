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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

路透香港8月5日 - 
 以下为港股上周五在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较：(1美元=7.7559港
 元      )
 
 美股道琼工业指数      上周五收高30.34点或0.19%，报15,658.36点。道指和标普500指数连续第
 二天收在纪录高位，无视于7月失业率下降但就业岗位增长放缓。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.960   -0.83      19666            14.190      -0.21
 中国铝业                       7.970    0.00      10668             2.473       0.92
 中国移动                      53.770    0.17      83158            83.407       0.31
 中国人寿                      36.040   -2.07      52248            18.635       0.19
 中石油                       117.870   -1.04      40252             9.142      -0.52
 中石化                        75.350    0.33      19362             5.844       0.93
 汇丰控股                      57.970    1.17     363166            89.922       1.26
 中电信                        51.020    0.47       9289             3.957      -0.07
 中国联通                      14.690   -0.61      87493            11.393       0.12
 兖州煤业                       6.960    0.00      48699             5.398       1.09
 华能国际                      42.280   -1.90       8228             8.198       0.47
 南方航空                      18.780   -1.78       9992             2.913       2.21
 东方航空                      15.550   -0.89       1614             1.206     -49.96
 中芯国际                       3.710   -1.07       7755             0.575      -0.78（
 完）
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