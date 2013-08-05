《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

路透香港8月5日 - 以下为港股上周五在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较：(1美元=7.7559港 元 ) 美股道琼工业指数 上周五收高30.34点或0.19%，报15,658.36点。道指和标普500指数连续第 二天收在纪录高位，无视于7月失业率下降但就业岗位增长放缓。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.960 -0.83 19666 14.190 -0.21 中国铝业 7.970 0.00 10668 2.473 0.92 中国移动 53.770 0.17 83158 83.407 0.31 中国人寿 36.040 -2.07 52248 18.635 0.19 中石油 117.870 -1.04 40252 9.142 -0.52 中石化 75.350 0.33 19362 5.844 0.93 汇丰控股 57.970 1.17 363166 89.922 1.26 中电信 51.020 0.47 9289 3.957 -0.07 中国联通 14.690 -0.61 87493 11.393 0.12 兖州煤业 6.960 0.00 48699 5.398 1.09 华能国际 42.280 -1.90 8228 8.198 0.47 南方航空 18.780 -1.78 9992 2.913 2.21 东方航空 15.550 -0.89 1614 1.206 -49.96 中芯国际 3.710 -1.07 7755 0.575 -0.78（ 完）