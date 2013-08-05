版本:
中国
债券 | 2013年 8月 5日 星期一 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月5日-8月12日

路透8月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。  
         
 日期  时间   国家    规模     发行细节
 8/5   1350   法国             标售国库券(BTF)
 8/6          日本             六个月期贴现国库券
 8/6          美国             三年期公债
 8/7          美国             10年期公债
 8/7          日本             三个月期贴现国库券
 8/8          英国             2034年到期的通膨保值公
                               债
 8/8          美国             30年期公债
 8/9          日本             30年期公债
                               
 8/12  1350   法国             标售国库券(BTF)
 8/12         意大利           标售国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐