《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**上海证券报**

--中国财政部下一步将会同有关部门进一步推进煤炭等资源品目资源税从价计征改革，同时取消相关收费基金，研究适时调整从量计征品目资源税税率标准问题。扩大个人住房房产税改革试点范围。

**证券时报**

--深圳石油化工交易所周一正式上线现货交易的三种模式，交易品种包括93号汽油、0号柴油。下半年将陆续推出甲醇、LNG、PX等品种的现货交易。

**第一财经日报**

--高盛中国区首席经济学家哈继铭表示，中国的公共债务水平会形成进一步的上行压力，原因在于到2015年，中国申请养老金的人数会进一步增加，这对中国的公共债务水平会形成进一步上行压力。

--华润锦华 近日公告显示，将向创维数码 旗下深圳创维数字公司定向增发3.68亿股，创维数码子公司将成控股股东，创维的机顶盒业务以35亿元价格在内地分拆上市。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，日前证监会开出自去年5月券商创新开展以来的首张资产管理“红牌”罚单，因求规模而轻视核查，差点被骗走10亿元，上海证券日前被上海证监局暂停了新增资产管理业务三个月。(完)