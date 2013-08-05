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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 08:46 BJT

台湾数据：7月CPI年增仅0.08%低于预期，创三年以来最低

路透台北8月5日 - 台湾主计总处周一公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.08%，创2010年7月以来最低涨幅，且低于路透调查的成长0.60%。

主计总处表示，7月因夏季水果盛产，价格大幅下滑，且成衣服饰折扣扩大，不过境内外的旅游团费调升，也抵销部分涨幅。

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.13%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

7月 6月

CPI（较上年同期） +0.08 +0.60

路透调查（较上年同期） +0.60 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.03 +0.11

核心CPI（较上年同期） +0.51 +0.60

WPI（较上年同期） -2.13 -2.02

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容；撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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