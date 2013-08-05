台湾数据：7月CPI年增仅0.08%低于预期，创三年以来最低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北8月5日 - 台湾主计总处周一公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.08%，创2010年7月以来最低涨幅，且低于路透调查的成长0.60%。
主计总处表示，7月因夏季水果盛产，价格大幅下滑，且成衣服饰折扣扩大，不过境内外的旅游团费调升，也抵销部分涨幅。
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.13%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月
CPI（较上年同期） +0.08 +0.60
路透调查（较上年同期） +0.60 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.03 +0.11
核心CPI（较上年同期） +0.51 +0.60
WPI（较上年同期） -2.13 -2.02
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容；撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。