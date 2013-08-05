美股业绩：雪佛龙季度获利大降26%，因油价下跌及炼制利润走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月2日 - 美国石油公司雪佛龙(Chevron) 周五公布季度获利大降26%，因油价疲软及炼制利润下滑。
这家美国第二大石油公司股价下跌2%，因季度石油及天然气产量下滑至远低于该公司全年目标。
雪佛龙和规模较大竞争对手艾克森美孚(Exxon Mobil) 一直难以从油井扩大产出；艾克森美孚和皇家荷兰/壳牌石油集团 周四先后公布了令人失望的财报。
雪佛龙第二季净利为53.7亿美元或每股获利2.77美元，上年同期则分别为72.1亿及3.66美元。根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期每股获利为2.96美元。
雪佛龙当季每日产出油当量为258万桶，低于上年同期的262万桶。该公司今年的每日产出油当量目标为265万桶，并于周五重申此一目标，预料2017年之前产出将增长25%。
产出成长预估中，有很大部分是来自于庞大的澳洲Gorgon及Wheatstone天然气开发案。一旦这两大开发案完成，副董事长George Kirkland称将会见到资本支出转趋“平缓”；该公司先前资本支出预算在2013年止的两年暴增70亿美元至367亿美元。
第二季美国以外的探勘及产出获利下滑10%至387亿美元，因成本增加且液态天然气平均销售价格从一年前的每桶99美元降至94美元。每日产出也下滑4.2万桶。
美国上游事业获利下滑18%至10.8亿美元，炼制及营销获利骤降83%，而炼厂每日产出下滑11.4万桶至81.4万桶，因该公司加州Richmond炼厂去年8月遭受祝融之灾。
利润下滑让所有美国炼厂均受到冲击，其所享有的美国原油折价较以往收窄。
雪佛龙周五股价收盘下跌1.18%至124.95美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。