美股业绩：雪佛龙季度获利大降26%，因油价下跌及炼制利润走低

路透8月2日 - 美国石油公司雪佛龙(Chevron) 周五公布季度获利大降26%，因油价疲软及炼制利润下滑。

这家美国第二大石油公司股价下跌2%，因季度石油及天然气产量下滑至远低于该公司全年目标。

雪佛龙和规模较大竞争对手艾克森美孚(Exxon Mobil) 一直难以从油井扩大产出；艾克森美孚和皇家荷兰/壳牌石油集团 周四先后公布了令人失望的财报。

雪佛龙第二季净利为53.7亿美元或每股获利2.77美元，上年同期则分别为72.1亿及3.66美元。根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期每股获利为2.96美元。

雪佛龙当季每日产出油当量为258万桶，低于上年同期的262万桶。该公司今年的每日产出油当量目标为265万桶，并于周五重申此一目标，预料2017年之前产出将增长25%。

产出成长预估中，有很大部分是来自于庞大的澳洲Gorgon及Wheatstone天然气开发案。一旦这两大开发案完成，副董事长George Kirkland称将会见到资本支出转趋“平缓”；该公司先前资本支出预算在2013年止的两年暴增70亿美元至367亿美元。

第二季美国以外的探勘及产出获利下滑10%至387亿美元，因成本增加且液态天然气平均销售价格从一年前的每桶99美元降至94美元。每日产出也下滑4.2万桶。

美国上游事业获利下滑18%至10.8亿美元，炼制及营销获利骤降83%，而炼厂每日产出下滑11.4万桶至81.4万桶，因该公司加州Richmond炼厂去年8月遭受祝融之灾。

利润下滑让所有美国炼厂均受到冲击，其所享有的美国原油折价较以往收窄。