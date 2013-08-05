《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

* 东方日报

--新世界发展 旗下瑰丽酒店集团位于香港的首间贝尔特酒店(Pentahotel)，将于今日正式开业，瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯指，启德邮轮码头启用将可带动更多旅客，整个东九龙的发展潜力相当大，并对本港酒店业前景乐观。

--六福 主席及行政总裁黄伟常表示，截至6月底止首财季，六福港澳及内地市场之同店销售分别增长83%及117%，表现较市场优胜，更相信今年全年销售不会太差。集团亦计划本财年在港澳区增设四至五间分店，及在内地新增200间分店。 * 明报

--信置 昨再沽出逾200个旗下奥运站柏景湾及帝柏海湾车位，两日共沽近700个，占734个可售车位九成多，估计套现逾8亿港元。据悉，有超过20组持有两个单位的买家购入两个车位，最大手的买家斥共600余万港元分两天购入5个车位。

--兴胜创建 旗下大角嘴工厦THE BEDFORD早前以现楼形式重推余下16伙。据了解，该项目迄今累售7伙，估计合共套现约1.4亿港元。 * 大公报

--康巨集强积金康巨集投资研究部指，康宏MPF指数终停止两个月跌势，7月录得2.83%的升幅，收报176.36点，平均每户赚2,942港元。在整体强积金中，尤以股票基金组别表现最佳，虽跑输同期恒指的5.2%升幅，但其平均升幅仍达3.76%。

* 星岛日报

--证监会主席唐家成强调，证监打击金融坏分子的宗旨是不手软、不卖帐，遇有违规个案，今后将刑事检控先行。他又指，对受害投资者，证监也不会袖手旁观，将积极透过法律行动，协助他们争取赔偿。

--政府未能按计画在暑假前完成审议楼市双辣招及其后加推的双倍印花税法案。财政司司长曾俊华在网志上呼吁议员尽快通过法案，以免令市民怀疑立法会不想支持这些辣招，令楼市再次出现非理性亢奋。

--开元产业信托 行政总裁张一鸣表示，公司未来会收购回报高的资产回馈股东。他又透露，不排除母公司旗下酒店管理集团及房托管理会独立上市。 * 苹果日报

--市传阿里巴巴或因股权架构问题而无法在港上市。阿里巴巴发言人表示，不会对市场传闻作回应，并重申集团还没有作出聘请投资银行的决定，上市时间和上市地点也暂未确定。

--手机微型音箱供应商瑞声科技 对前景充满信心，公司执行董事莫祖权表示，集团未来增长动力在韩国及内地。

--停牌逾四个月的中国环保科技 宣布，核数师罗兵咸永道已提出辞任，并于上月19日生效。请辞信件中提及，罗兵咸因扩展审计范围及程序和相关建议费，未能与集团达成共识，因此辞任审计师职务。 * 文汇报

--工银亚洲董事兼副行政总裁宗建新表示，人民银行早前宣布完善跨境人民币政策的通知，以及香港金管局近期公布的流动性最新政策，相信人民币存款量仍可保持增长，今年下半年就可冲破1万亿元人民币水平。

--国浩集团 公布，旗下国浩房地产的全资附属公司国浩房地产中国于8月2日订立一项买卖协议，向独立第三方出售其于国祥房地产全部权益，总代价为12亿元人民币。(完)