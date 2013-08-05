《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月5日

*工商时报：

--首宗陆资参股台湾LED投资案，可望过关。工业局针对三安入股璨圆 ，已经召开关键技术小组会议，作出赞成投资的意见，并在7月底将审查意见送交投审会。官员说，最快8月投资审议委员会即可通过。

--自由经济示范区第一阶段推动计划本周四(8日)行政院会拍板定案，首波以五海一空为核心，外加屏东农业生技园区划为示范区，先行开店七家点火，期招商吸引逾200亿台币投资，其中农业生技引起拜耳 等诸多国际大厂兴趣。

--美国记忆体大厂美光科技(Micron) 全球总裁Mark Adams表示，美光完全并购日本DRAM厂尔必达(Elpida)后，在台湾拥有华亚科 及瑞晶等两大DRAM厂，在美光全球布局中，台湾将跃居最大DRAM制造重镇，未来还会持续加码投资，除了制程抢进全球最先进的20奈米，不排除在台湾生产NAND Flash。

*经济日报：

--金管会与经建会本周将会商金融纳自由经济示范区案，金管会已研拟腹案，境外基金及境外结构型商品等限制，将优先透过OBU(国际金融业务分行)及OSU(国际证券业务分公司)，对外国人及专业投资人松绑。

--内政部启动〞还地于民〞计划，近期内政部通盘检视全台338宗都市计划案，预计四年内可分批释出近4,000公顷公共设施保留地。这波〞重划商机〞最大赢家，将是原土地持有人与地方政府。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。