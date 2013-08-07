重温稿-路透调查：日本央行本周料维持政策不变，等待资本支出线索

* 委员会将于8月7-8日开会，利率决定料在8日0330-0500GMT发布

* 在4月大规模举措后，本次会议料按兵不动

* 日本央行料维持经济评估不变，等待资本支出数据

* 总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会

路透东京8月2日 - 日本央行料在本周会议上维持货币政策不变，因其采取的空前规模的量化宽松举措和政府刺激措施逐渐渗透至经济领域中。

日本央行上次会议以来，经济已有所改善，核心消费者物价一年多来首次上涨，夏季奖金三年来首次增加，还有失业率降至四年半低点。

熟悉日本央行想法的消息人士说，央行的许多委员相信经济复苏处于正轨，但部分官员希望看到更多数据来衡量企业投资的力度。

日本央行曾预计日本经济将恢复温和复苏，上个月央行表示经济成长“正在加速”，这是央行连续第七个月上调经济评估。

外界普遍预期日本央行将透过增加基础货币的承诺来维持货币政策稳定。

消息人士称，尽管经济的正面迹象日增，但仍有些领域让人担忧。

部分官员对于出口成长的速度赶到失望，还有官员指出，若美国或中国经济成长逊于预期，海外经济情况可能会带来风险。

日本央行在4月4日祭出一系列积极刺激措施，令市场大感震惊。央行承诺将持有公债规模提高一倍，并增加买进风险资产，以在大约两年时间内达成2%的通胀目标。