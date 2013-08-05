台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台湾央行周一表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为 3,022.5亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行860.95亿台币存单。
拆款中心资料 显示，上周五超额准备为1,242亿台币，累计超额准备为5,177亿台币，加计前期1%的超额准备为6,230亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。