港报社评：制造混乱应予谴责--星岛日报8月5日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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小学女教师林慧思不满警方处理旺角示威手法，以粗言责骂警员。虽然女教师事后已公开道歉，但余波仍然未了，支持与反对两方昨日在旺角聚众对峙，酿成混乱。今次街头乱局，明显不符理性表达，令人担心是社会在不断角力下日益激化。
林慧思在街头对警员表达不满，用词不当，引起了各方回响。女教师为此作出道歉；但另一边厢，有人质疑批评者取态严苛，于是“力撑”。支持反对双方由各自表述，到火花愈擦愈多，昨日有家长组织集会表达对林慧思的不满，期间有声称挺林的支持者到达「踩场」，结果引发冲突，附近多家店铺相继落闸。
审视今次事件，过程相当吊诡。本来，女教师失言后愿意道歉，无论是否接纳，对错都是个人问题，但随后的发展却颇有借题发挥的味道。今次支持与反对的团体，部分有政团背景，其后，随着议题发酵，又演化成警员对付抗议人士手法的争议。
昨日由街头集会变成短兵相接，是较为罕见的情况，由于聚集人群不少，加上一度出现推撞，有商店担心出现混乱宁愿拉闸暂避。骂警风波扩大，各方参与者不断为事件赋予意义，最新发展除了反映了局面政治化，最令人忧虑的，是昨日出现的街头冲突，万一这种情况恶化下去，会不会有朝一日出现失控呢？
过去香港一向尊重他人自由表达的权利，不知由甚么时候开始，出现斗大声、斗出位、甚至肢体冲突。当出现了暴力情况，其实不但干犯法纪，也违反了民主精神，已经偏离了单纯的政治表态。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。