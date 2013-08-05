港报社评：不容暴力冲击和平集会--文汇报8月5日

有家长团体昨日在旺角行人专用区举办公开活动支持警察执法，同时表达“拒绝粗鄙文化进入校园”的诉求。然而，反对派激进团体竟然组织成员踩场，令活动被逼提早结束。反对派激进团体以暴力手段破坏和平集会，打压他人言论和集会自由，这种损害本港核心价值的行为绝不能容忍。

小学教师林慧思以粗言秽语辱骂警员的事件引起社会舆论广泛批评。事实上，面对近年愈趋增多的激进抗争，警方一直以克制、专业的态度处理。林慧思身为教师竟然当众骂警，对小学生造成坏的“榜样”。家长团体通过和平集会表达意见，然而，社民连及一批激进派人士，却在集会进行期间粗暴冲击会场，一众激进人士更不断喧哗叫嚣，以粗言辱骂参与集会人士。

香港市民依法享有言论和集会自由。过去社民连举办的游行示威，以至“民阵”的“七一游行”，只要是依法申请都可正常进行。激进反对派公然冲击市民的和平集会，是对香港核心价值的侵害。讽刺的是，一向将言论自由挂在口边的反对派政客，却没有谴责有关暴力行径，其双重标准必须受到社会批评。

法治是自由和民主的保障，没有法治，民主和自由都是脆弱的。反对派人士一方面打着争取民主自由的旗帜，另一方面却不断冲击本港社会的法治基石，最终带给社会的只会是混乱和失序。今日他们可以因政见不同而破坏家长团体的集会，明天他们也可以到政府部门或其他公私机构捣乱，这样香港还有何秩序可言？社会各界应大力支持警方维护法纪，市民也应主动出来谴责这股激进歪风。

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