港报社评：粗言骂警虽不对，妨碍表达自由更可恶--明报8月5日

小学教师林慧思以粗言骂警察，当然不对，值得批评；然而，香港青年关爱协会近月一而再地侵犯法轮功成员的表达自由，做法更可恶，而且有损香港核心价值。青关会若不反省错误的做法，效果只会适得其反。

林慧思因不满青关会以横额遮挡法轮功的摊位，并不满警方的处理手法，与警员理论期间以粗言骂警员。该段影片在网上流传后，林慧思为失言公开道歉。虽然不少人认为林慧思出于维护公义，情有可原，但身为教师在公众地方以粗言辱骂他人，确实不当，有违公众对教师的期望。

然而，林慧思已道歉，承诺不会再犯，其所属学校校监亦表示希望社会对学校有信心，相信校方会按教师操守规条处理事件；如果警方要追究林慧思，也有规可循，社会不应就此大动干戈。林慧思一时失言，是错，但只是小错；青关会一而再地妨碍法轮功的表达自由，则是一错再错，而且是大错，更值得当局深究。

片段所见，青关会在旺角行人专用区拉起横额，差不多完全遮挡法轮功的摊位，公然损害其表达自由，做法很有问题。香港是自由社会，法轮功成员只要没有违法，便有权向公众宣示立场，这是香港市民的基本人权，理应受到法律保障。有意见指反法轮功团体也有权表达其立场，这说法是对的，但这些组织展示其横额的时候，不能干扰他人的表达自由。

不论哪一个组织妨碍其他人或组织的表达自由，都是不恰当的行为。特区政府不能对此等行为坐视不理，执法部门必须采取适当做法，确保没有人的表达自由受到损害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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