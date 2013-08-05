更新版-路透调查：初级交易商推后美联储开始缩减购债规模的预期时间

大和证券美国公司首席分析师Michael Moran表示，过去两周他对将美联储缩减刺激的预期时间从9月推迟到12月的决定还不是很有信心。但周五的就业报告改变了这点。

“今天之后，我更加确信是12月而非9月，”他表示。

周五调查18家初级市场交易商的预估中值为，美联储一开始每月将减少买进150亿美元。7月调查15家交易商的预估中值则是美联储每月缩减的买债金额为200亿美元。

在18家初级交易商中，有14家表示他们预期美联储将在2014年上半年完全停止当前的买进计划。有两家表示会在2014年9月结束，有一家认为是在2014年中，另一家则表示会在2014年的某个时候。