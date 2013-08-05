更新版-路透调查：初级交易商推后美联储开始缩减购债规模的预期时间

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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大和证券美国公司首席分析师Michael Moran表示，过去两周他对将美联储缩减刺激的预期时间从9月推迟到12月的决定还不是很有信心。但周五的就业报告改变了这点。
“今天之后，我更加确信是12月而非9月，”他表示。
周五调查18家初级市场交易商的预估中值为，美联储一开始每月将减少买进150亿美元。7月调查15家交易商的预估中值则是美联储每月缩减的买债金额为200亿美元。
在18家初级交易商中，有14家表示他们预期美联储将在2014年上半年完全停止当前的买进计划。有两家表示会在2014年9月结束，有一家认为是在2014年中，另一家则表示会在2014年的某个时候。
14家交易商的预估中值认为第三轮量化宽松的最终总规模为1.3兆(万亿)美元，这与7月5日调查所的预估中值相同。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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