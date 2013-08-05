港报社评：中日关系修补难，军事化风险堪忧--信报8月5日

中国国家副主席李源潮上周末在北京会见到访的日本前首相鸠山由纪夫，盼日方“以史为监”。然而，从目前安倍政府积极部署修宪强军，形势发展令人担忧。

如今安倍谋求以军事外交力量为基础，据此扩大在东亚地区的影响和提升国家地位，战略目标已十分清晰。上月底，安倍与菲律宾总统阿基诺会面，表明向菲方提供10艘巡逻船，提高菲律宾的海上警力。

可以看到，日本政府一边密谋修宪，另一方面全力强化军事力量。自安倍政府上月夺得参议院控制权后，推动修宪扩军之心已显得急不及待。

按《2011年度及后的防衞大纲》，其实已显示日本安全与军事战略作了一次重大调整，《大纲》强调“动态防衞力量”，把军力化“静”为“动”；由“守”转“攻”。若加上释放行使集体自衞权，日本自衞军便可以“国际化”，名正言顺出兵海外。

虽然安倍政府当前最迫切的任务，是决定明年4月是否提高消费税，以设法巩固“安倍经济学”，因而未必能够集中针对处理集体自衞权问题，但安倍政府以军事手段来应对“中国威胁”，无异拿日本国运作为政治赌注。

很显然，自日本实行把钓鱼岛“国有化”后，中日岛屿主权之争，激化两国关系“政治化”，和好基础急转直下。事到如今，安倍政府已非“玩火”那么简单，而是激化中日军事竞赛对垒，也使中日爆发局部性战事的风险惹人忧虑。

目前，安倍内阁多名成员拟于8月15日战败日参拜靖国神社，剧化两国关系“军事化”的速度，也使东亚地缘政治树欲静而风不止。

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