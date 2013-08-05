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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 08:55 BJT

《香港重要政经日程》--8月5日-8月12日

==================今日重要政经消息==================

8月5日(周一)

--10:30 7月汇丰采购经理人指数（PMI）公布。

-- 卓亚资本 公布中期业绩。

-- 品牌中国 公布中期业绩。

-- 嘉年华国际 公布中期业绩。

-- 神通电信服务 公布第一季度业绩。

-- 华彩控股 公布中期业绩。

-- 中国海外发展 公布中期业绩。

-- 恒生银行 公布中期业绩。

-- 大唐投资国际 股东周年大会。

*-- 希慎兴业 中期业绩记者会。

--09:00 万华媒体 股东周年大会。

--10:00 盛高置地 股东特别大会。

--11:00 日东科技 股东周年大会。

--15:00 国电科环 临时股东大会。

*--15:00 摩根大通资产管理就A股展望举行简报。

*--15:00 理文造纸 业绩后记者会。

*--18:15 恒生银行业绩后记者会。

==================近期重要政经消息==================

8月6日(周二)

*-- 渣打银行 中期业绩。

-- 安踏体育 公布中期业绩。

-- 中国光大国际 公布中期业绩。

-- 康哲药业 公布中期业绩。

-- 碧桂园 公布中期业绩。

-- 利亚零售 公布中期业绩。

-- 美高梅中国 公布中期业绩。

-- 电讯盈科 公布中期业绩。

*--09:10 香港交易所 H股上市20周年典礼。

--10:00 中信银行 股东特别大会。

--11:00 英发国际 股东周年大会。

--09:30 永义国际 股东周年大会。

--10:00 世界华文传媒 股东周年大会。

--11:30 华富国际 股东周年大会。

*--14:30 安踏体育中期业绩后记者会。

*--16:15 碧桂园中期业绩后记者会。

8月7日(周三)

-- 香港金管局发布7月份香港外汇储备

-- 先进半导体 公布中期业绩。

-- 北京北辰实业股份 公布中期业绩。

-- 中华网 公布中期业绩。

-- 创兴银行 公布中期业绩。

-- 中信国际电讯 公布中期业绩。

--10:30 嘉辉化工控股 股东特别大会。

--11:00 东方报业集团 股东周年大会。

--10:00 东南国际集团 股东周年大会。

--10:30 海峡石油化工 股东周年大会。

--12:00 太兴置业 股东周年大会。

8月8日(周四)

*-- 中芯国际集成电路制造公司 第二季业绩公布。

-- 安捷利实业 公布中期业绩。

-- 同仁堂国际 公布中期业绩。

-- 滨海投资 公布中期业绩。

-- 卜蜂莲花 公布中期业绩。

-- 赛迪顾问 公布中期业绩。

--09:30 香港资源控股 股东特别大会。

--09:30 华宝国际控股 股东周年大会。

--10:30 迪臣发展 股东周年大会。

--10:30 英皇娱乐酒店 股东周年大会。

--11:15 英皇国际控股 股东周年大会。

--10:30 荣丰联合控股 股东周年大会及股东特别大会。

--10:30 建福集团 股东周年大会。

--12:00 万保刚集团 股东周年大会。

--11:00 顺风光电 股东特别大会。

--15:00 信佳国际 股东周年大会。

--18:00 中国联通 中期业绩新闻发布会。

8月9日(周五)

-- 恒生指数第二季度回顾。

-- 佳明集团控股 挂牌。

-- 光亚 公布中期业绩。

-- 亚博科技控股 公布中期业绩。

-- 中国融保金融集团 公布中期业绩。

-- 中国有色金属 公布中期业绩。

-- 中国华润水泥 公布中期业绩。

-- 中国淀粉控股 公布中期业绩。

-- 中国风电集团 公布中期业绩。

-- 中国能源控股 公布一季度业绩。

--11:00 台泥国际集团 中期业绩新闻发布会。

--11:00 中青基业 股东特别大会。

--10:00 中国多金属 临时股东大会。

--14:00 新焦点 临时股东大会

--10:00 互太纺织 股东周年大会。

--11:30 宝光实业 股东周年大会。

--10:30 德永佳集团 股东周年大会。

*8月12日(周一)

--12:30 中国家居 中期业绩后记者会。

--15:00 TCL通讯 与阿尔卡特(Alcatel)新产品记者会。

-- 中电控股 公布中期业绩。

-- 富智康集团 公布中期业绩。

-- 保诚 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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