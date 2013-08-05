《香港重要政经日程》--8月5日-8月12日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
==================今日重要政经消息==================
8月5日(周一)
--10:30 7月汇丰采购经理人指数（PMI）公布。
-- 卓亚资本 公布中期业绩。
-- 品牌中国 公布中期业绩。
-- 嘉年华国际 公布中期业绩。
-- 神通电信服务 公布第一季度业绩。
-- 华彩控股 公布中期业绩。
-- 中国海外发展 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 大唐投资国际 股东周年大会。
*-- 希慎兴业 中期业绩记者会。
--09:00 万华媒体 股东周年大会。
--10:00 盛高置地 股东特别大会。
--11:00 日东科技 股东周年大会。
--15:00 国电科环 临时股东大会。
*--15:00 摩根大通资产管理就A股展望举行简报。
*--15:00 理文造纸 业绩后记者会。
*--18:15 恒生银行业绩后记者会。
==================近期重要政经消息==================
8月6日(周二)
*-- 渣打银行 中期业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
-- 中国光大国际 公布中期业绩。
-- 康哲药业 公布中期业绩。
-- 碧桂园 公布中期业绩。
-- 利亚零售 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
*--09:10 香港交易所 H股上市20周年典礼。
--10:00 中信银行 股东特别大会。
--11:00 英发国际 股东周年大会。
--09:30 永义国际 股东周年大会。
--10:00 世界华文传媒 股东周年大会。
--11:30 华富国际 股东周年大会。
*--14:30 安踏体育中期业绩后记者会。
*--16:15 碧桂园中期业绩后记者会。
8月7日(周三)
-- 香港金管局发布7月份香港外汇储备
-- 先进半导体 公布中期业绩。
-- 北京北辰实业股份 公布中期业绩。
-- 中华网 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
-- 中信国际电讯 公布中期业绩。
--10:30 嘉辉化工控股 股东特别大会。
--11:00 东方报业集团 股东周年大会。
--10:00 东南国际集团 股东周年大会。
--10:30 海峡石油化工 股东周年大会。
--12:00 太兴置业 股东周年大会。
8月8日(周四)
*-- 中芯国际集成电路制造公司 第二季业绩公布。
-- 安捷利实业 公布中期业绩。
-- 同仁堂国际 公布中期业绩。
-- 滨海投资 公布中期业绩。
-- 卜蜂莲花 公布中期业绩。
-- 赛迪顾问 公布中期业绩。
--09:30 香港资源控股 股东特别大会。
--09:30 华宝国际控股 股东周年大会。
--10:30 迪臣发展 股东周年大会。
--10:30 英皇娱乐酒店 股东周年大会。
--11:15 英皇国际控股 股东周年大会。
--10:30 荣丰联合控股 股东周年大会及股东特别大会。
--10:30 建福集团 股东周年大会。
--12:00 万保刚集团 股东周年大会。
--11:00 顺风光电 股东特别大会。
--15:00 信佳国际 股东周年大会。
--18:00 中国联通 中期业绩新闻发布会。
8月9日(周五)
-- 恒生指数第二季度回顾。
-- 佳明集团控股 挂牌。
-- 光亚 公布中期业绩。
-- 亚博科技控股 公布中期业绩。
-- 中国融保金融集团 公布中期业绩。
-- 中国有色金属 公布中期业绩。
-- 中国华润水泥 公布中期业绩。
-- 中国淀粉控股 公布中期业绩。
-- 中国风电集团 公布中期业绩。
-- 中国能源控股 公布一季度业绩。
--11:00 台泥国际集团 中期业绩新闻发布会。
--11:00 中青基业 股东特别大会。
--10:00 中国多金属 临时股东大会。
--14:00 新焦点 临时股东大会
--10:00 互太纺织 股东周年大会。
--11:30 宝光实业 股东周年大会。
--10:30 德永佳集团 股东周年大会。
*8月12日(周一)
--12:30 中国家居 中期业绩后记者会。
--15:00 TCL通讯 与阿尔卡特(Alcatel)新产品记者会。
-- 中电控股 公布中期业绩。
-- 富智康集团 公布中期业绩。
-- 保诚 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。