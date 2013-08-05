全球金市：金价持稳，疲弱美国就业数据给予支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国劳工部周五公布的数据显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周对冲基金和基金经理人减持黄金净多头仓位，增持白银期货和期权看多仓位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF )SPDR Gold Trust 周五称其黄金持仓量下降0.26%至918.64吨。
加拿大的埃尔拉多黄金公司 周五发布财报称，第二季产量大增但获利下滑，因金价下跌。该公司也修订了股利政策。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。