全球金市：金价持稳，疲弱美国就业数据给予支撑

美国劳工部周五公布的数据显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周对冲基金和基金经理人减持黄金净多头仓位，增持白银期货和期权看多仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF )SPDR Gold Trust 周五称其黄金持仓量下降0.26%至918.64吨。

加拿大的埃尔拉多黄金公司 周五发布财报称，第二季产量大增但获利下滑，因金价下跌。该公司也修订了股利政策。(完)

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