港报财经评论：美国由零息转到低息--信报8月5日

美国由零息转到低息/ 习广思

尽管中资股票在现阶段乏人问津，对环球配置的投资者来说，中资股票有本身的经济问题，但其实也与新兴市场的发展相关。不过，在货比货之下，昔日的金砖四国中，中国股票的情况其实不是最差；相反，与商品经济关系密切的俄罗斯和巴西所受的影响最大。HIS Global Insight的统计指出，相对于2002-2008年的高峰时期，巴西于2012的增长大幅下跌；其次是俄罗斯；印度及中国的减速情况算是较理想了；因此，BRIC投资可能由四国变两国，只剩下IC。然而，投资者对印度股市的信心一样低迷。高盛最近一份报告指出，印度增长是10年来最慢，而且货币卢比持续贬值，印度的投资故事变得不吸引，增长复苏前景不明朗，风险仍在增加，投资需求未见回升，高盛建议投资者减持。如是观，BRIC的投资故事，其实只剩下C。IHS提出的结论是，中国股票的基础仍然较佳，在新兴市场较有希望，只是宏观层面尚有很多问题待解决；其次，以全球宏观形势来看，美国是，即大部分资产都不吸引时，它已是最好的投资对象。

有许多投资者认为，中资股估值便宜，是入市的好时机。如果以信报恒指CAPE来看的话，目前市盈率大约是12.1倍，属于偏低水平；然而，这一两年以来，中港股市的发展趋向两极，去年香港股大幅跑赢中资股，今年则由宏观敏感度低的股票跑出，重磅中资股持续低迷落后；相反，小部分盈利增长的股份其实一点都不便宜，腾讯 市盈率已高达41倍。被冷落的股票，仍未能重获投资者信心；相反，投资者仍只能由选择性地买个股，及至跟随资金在板块之间流窜。

港股踏入中期业绩高峰，上周和黄 和友邦 股价作了示范，本周业绩重头戏落在汇控 身上，继而有中资股业绩展开，联通 及中国海外 将公布业绩。这批蓝筹业绩能否支撑大市续往上爬？恒指突破22,000点阻力后，市场情绪略有改善，但成交低迷，恒指即使有牛气，也只是慢牛，慢慢地攀爬。

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欧罗待变，本周走势有启示/ 苏子

上周五美国公布令市场感到失望的7月份就业报告后，令不少投资者相信联储局不大可能于9月份收水，因此对美元短期内能否再升开始产生怀疑的态度；至于不少本来有意高追美元的看好的投资者，亦已对美元的乐观态度变得较为谨慎。由于踏入8月份后，欧洲方面开始放假；加上一些基金经理亦会选择此时放大假，故汇市的交投料将因此下降。而美元看好的投资者对美元的乐观态度不再像早前般积极，或令到美元看淡的投资者于8月份的汇市淡季发难，伺机把美元挟低，从而令到美汇指数成功下破200天SMA关键支持的可能性上升。

留意上周四美汇指数虽然能以大阳烛升穿10天SMA阻力，但上周五却乏力再升，而10天SMA亦得而复失，结果令到日线图呈现不利后市的乌云盖顶形态。若今天美汇指数仍未能重返10天SMA以上，反而再以近全日低位收市，相信上周一直稳守不破的200天SMA关键支持将无可避免要失守了；而破大位后的美汇指数料朝着6月19日的80.50低位支持迈进。上周欧罗兑美元在多项重要风险事件下竟然只是窄幅上落，期间即使曾突破1.3300阻力或失守1.3200支持，原来亦只是假突破，并使到不少破位追入市者因未能见好即收而损手。留意欧罗兑美元上周的十字星待变形态收市，故本周的走势将极具启示作用。

如本周美汇指数保持弱势，并成功跌破200天SMA支持收市，已几可肯定本周欧罗兑美元可以向上作出重大突破，打破上周的闷局。欧罗兑美元在今年1月下旬曾突破200周SMA阻力收市，可惜随后证实只是假突破。目前200周SMA阻力正处于1.3405，与上半年的1.3416高位相若。若稍后欧罗兑美元成功向上，作出重大突破，换言之，即可以同时突破200周SMA阻力及上半年的高位，料届时不会再出现假突破了。故本周早段投资者若看见欧罗兑美元成功破关而上，大可伺机采取顺势而行的策略，博汇价稍后可以再度挑战上半年的1.3711高位。

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