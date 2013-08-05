港报财经评论：四张图预示，和黄可冲高--经济日报8月3日

四张图预示，和黄可冲高/ 林瑞芬

港股昨高开后像被点穴，最高见22,291，最终收22,190，全日升0.46%，全周升1%；但成交日均仅462亿港元，激情有限！东亚银行 、和黄 及长实 业绩胜预期，昨升1.7%至4.5%不等，股市获冲喜的气氛良好，下周一重头戏为汇丰 ，市场估其中期纯利将介乎89亿美元至111亿美元间，按年升5.2%至31%。外围带动下估计成绩表都有机会偏高上限甚至高于上限的结果，或成港股短期高潮。

烟花再靓，璀璨过后都烟消云散，恒指已由近19,426反弹至今已累计近2,800点，近数周成交如此低迷，慢升再冲水位几多，心里有数。本周焗住炒创业板股，主板股上升的动力有限，相信大家正找一个机会筑台阶计计数，再来下一局，胜预期的汇丰业绩或为台阶。相反，若汇丰业绩低于市场预期，那下台阶更明显。恒指阻于近22,500后随时藉口进行调整机会还是稍高。毕竟不是间间蓝筹股可像和黄或汇丰，他们的海外资产有较丰回报。相反，中资蓝筹股业绩曝光难承佳绩，内房稍好，但内银及能源股一般。中国银行业协会本周所公布《中国银行业发展报告》其实已给最大提示，报告指出，2013年受实体经济运行、宏观政策调控和金融脱媒等因素的综合影响，商业银行将面临多方面挑战，生息资产增势有望保持平稳，净息差将继续收窄，中间业务收入难现高速增长，不良资产则有可能反弹，整体景气度继续下行，预计全年盈利增速继续放缓。不用外资券商预测，也估内银股季绩缺乏亮点。

港股慢升缺乏大涨势，但预期有所回，压力也不太深，中国内地政策微调频率已见加快，应该可以助港股减下调冲力。央行逆回购，SHIBOR已有所回落，1个月SHIBOR降至4.642厘，隔夜亦降至3.2539厘，货币政策维持稳健不大收紧。内房企业再融资也见开闸，似为下半年预期将公布的城镇化规划除障碍。停牌近一个月后，新湖中宝8月1日晚间发布定增预案，拟定增募资约55亿港元，用于上海普陀区和闸北区两处旧城改造项目。自2010年以来，房地产企业上市、再融资和重大资产重组等事项已连续三年步履维艰，随着新湖中宝开绿灯，料续有内房融资有条件获批，为发展城镇化争取筹码，水到才可渠成。

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电力股面对电价下调压力/ 余少文

大市缺乏方向，市场焦点料回到中期业绩身上，已公布业绩的华能国际 第二季盈利高达33亿元人民币，电力股今年大丰收，只是电价明年初在煤电联动制度下有下调机会，为电力股明年业绩带来压力。中国内地股市昨日先升后回，国企指数情况相似，一度高见9,842点，最后只升10点，收报9,734点，继续在9,700点水平横行，成交额约92亿港元，只有逾50%主板H股上升，药业股表现较佳；红筹指数在内房股领涨下续走高，全日升40点或1%，收4,160点，成交额41亿港元。中资股业绩主要集中在本月中下旬披露，目前已公布上半年业绩的H股不多，市值最大是华能，半年收入虽跌4.6%至641亿元人民币，盈利升165%至56亿元人民币，每股盈利0.4元人民币，好过市场预期，不派中期息，每股NAV为4.11元人民币。如按中国会计制度计算，半年赚58.9亿元人民币，已高过去年全年的58.7亿元人民币盈利，当中第二季赚33亿元人民币，在印象中是最赚钱的季度，可以说华能经历煤价急升造成的行业低潮后，今年是盈利大反弹。

实际上，去年已撑电力股可以翻身，大唐发电 、华电国际 、中国电力 等都发出中期业绩盈喜，大唐预期盈利增长70%至80%，华电料盈利急升510%至530%，中国电力指盈利会大幅增长。而上述电力股业绩靓的主要原因都是电煤价格下跌，单位燃料成本下降所致。展望下半年，华能指国家稳增长政策会发挥积极作用，宏观经济可保持中速平稳增长态势，第二、三产业将发挥重要作用，同时随着迎峰度夏的到来及冬季用电高峰，用电量增速将有一定回升。与此同时，煤价上半年延续去年供过于求走势，下半年仍会处于宽松状况，有下行的空间而缺乏上涨动力。

其实，中国煤炭价格指数过去两年持续下跌，由200点跌至目前的160点水平，确实未见到反弹走势；再加上秦皇岛港的煤炭库存约在600万吨的高水平，以及六大电厂库存维持在第二季的1,600万吨水平，都会遏抑煤价反弹，故电力股下半年业绩应可承接上半年强势。

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