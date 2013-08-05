《分析师观点》台湾7月CPI年增率创三年新低，央行将维持利率不变

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台湾主计总处周一公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.08%，创2010年7月以来最低涨幅，且低于路透调查的成长0.60%。
主计总处表示，7月因夏季水果盛产，价格大幅下滑，且成衣服饰折扣扩大，不过境内外的旅游团费调升，也抵销部分涨幅。
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.13%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月 CPI（较上年同期） +0.08 +0.60 路透调查（较上年同期） +0.60 -- CPI（较上月，经季节调整） +0.03 +0.11 核心CPI（较上年同期） +0.51 +0.60
WPI（较上年同期） -2.13 -2.02 注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
兆丰证券分析师 李志安：
--7月的台风的影响并不大，菜价回稳，对物价干扰较小，夏季水果又盛产，虽然旅游团费上涨，但对7月的CPI挹注并不大。
看起来7月CPI很低，并未有季节性因素的影响，央行大概今年也不会考虑升息了。因为国际环境上，各国央行并未有意马上结束宽松，台湾内部的通膨又低，成长也很缓慢，没有什么升息的条件。
大众银行分析师 陈森林:
--7月CPI比较低，主要因为去年的食品价格较高，基期高；此外，耐久财包括汽车比预期低，是主要二个拉低CPI的因素。
第三季的天气看起来风和日丽，但去年第三季有台风的因素，基期很高。因此我们预期今年第三季会在0.5%以下，只有0.3%，也是全年CPI平均最低的一季，我们预估2013年台湾CPI只有小涨1%。这样看来，央行的利率至少今年全年持平，明年上半年也不会动利率了。
**市场反应**
本地时间09:06:
--台币兑美元 周一盘初升1.45角至29.984。
--台股加权股价指数 盘初跌0.12%，报8,089.81点。
--指标五年期公债102/2 殖利率盘初跌5.96基点报1.1100%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续八次维持利率不变。
--主计总处5月间下修2013年全年经济成长率为2.40%，CPI年成长率为1.23%。
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