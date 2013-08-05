全球经济：IMF敦促西班牙采取紧急行动来创造就业并刺激经济成长

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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但若政府被迫采取更严苛的撙节举措，在这种更糟的情况下，可能会造成2017年前经济零成长，失业率则维持在27%以上。
IMF并称，欧洲层面必须采取更多行动，以减轻西班牙的调整力度，并称在全面的银行联盟进展加速及缓解信贷情况的举措下，西班牙将从中受惠。
**大砍支出**
西班牙已通过大举削减支出及加税，以减少其公共赤字，该国的公共赤字为欧元区最高者之一。然这已使得已经低迷的消费者和企业信心更加恶化，并使得国内需求和经济成长承受重压。
IMF表示，其预期政府将通过额外的撙节举措，这将有助于改善债务，但暗示经济成长率会较低。
去年底时西班牙的公共债务相当于国内生产总值(GDP)的7%，今年稍早西班牙政府与欧盟达成协议，将在2016年前将该比重降至不到3%。
IMF表示，“政府最新的中期结构性赤字削减目标，达到了减赤和支持成长之间的合理平衡...展望未来，如果经济成长令人失望，那么在名义(如果必要的话，在结构性)目标上保持弹性将至关重要。”(完) (编译 石冠兰/戴素萍 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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