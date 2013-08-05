全球经济：IMF敦促西班牙采取紧急行动来创造就业并刺激经济成长

但若政府被迫采取更严苛的撙节举措，在这种更糟的情况下，可能会造成2017年前经济零成长，失业率则维持在27%以上。

IMF并称，欧洲层面必须采取更多行动，以减轻西班牙的调整力度，并称在全面的银行联盟进展加速及缓解信贷情况的举措下，西班牙将从中受惠。

**大砍支出**

西班牙已通过大举削减支出及加税，以减少其公共赤字，该国的公共赤字为欧元区最高者之一。然这已使得已经低迷的消费者和企业信心更加恶化，并使得国内需求和经济成长承受重压。

IMF表示，其预期政府将通过额外的撙节举措，这将有助于改善债务，但暗示经济成长率会较低。

去年底时西班牙的公共债务相当于国内生产总值(GDP)的7%，今年稍早西班牙政府与欧盟达成协议，将在2016年前将该比重降至不到3%。