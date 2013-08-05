修正-中国食品：进口涉及受污染乳制品企业作出回应，已展开追溯和召回

(内文第五段“哇哈哈集团”有误，应为“娃哈哈集团”)

路透北京8月5日 - 在全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra) 爆出乳制品受污染事件后，涉及到的中国境内进口商对此进行了回应，并展开追溯和召回。其中杭州娃哈哈集团表示，对使用该乳清蛋白产品的出厂检测记录进行了复查，并未发现肉毒毒素，并对市场上的产品库存进行紧急排查，经销商销售的产品已基本销售完毕。

中国国家质量监督检验检疫总局上周日称，经中国和新西兰双方核查，现初步确定有四家中国境内进口商进口了可能受到肉毒杆菌污染的恒天然集团产品。分别为：杭州娃哈哈保健食品有限公司和杭州娃哈哈进出口有限公司；上海市糖业烟酒（集团）有限公司；多美滋婴幼儿食品有限公司。

杭州娃哈哈集团周日在其官方网站刊登公告称，其进口了新西兰恒天然公司去年5月份生产的批号为JW22的WPC-80乳清蛋白计14.475吨。该乳清蛋白用于钙好喝等酸性产品中，哇哈哈集团对去年至今年2月使用该乳清蛋白的产品的出厂检测记录进行复查并未发现肉毒梭状杆菌及肉毒毒素。

该公司还对市场上的产品库存进行了紧急排查，经销商销售的产品已经基本销售完毕，尚未发现食品安全方面的问题。

娃哈哈集团已要求销售人员全面核查市场上零售商还有无该批号所涉产品，若有将立即召回。同时其已委托国家权威机构对娃哈哈集团产品的留样进行肉毒梭状杆菌及肉毒毒素的检验。

恒天然上周五发布消息，称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。恒天然周一最新表示，尚未收到中国当局对可能受肉毒杆菌污染的乳制品采取行动的通知。

**展开追溯和召回**

另一家涉及到的企业，上海市糖业烟酒（集团）有限公司同日在其网站发布声明称，收到新西兰恒天然公司关于该公司在2012年5月生产的某批次浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌的通知后，立即全面开展排查与产品溯源。经查，其进口代理的该批次产品共计4.8吨，相关产品的最终客户为可口可乐饮料（上海）有限公司。

经与可口可乐饮料（上海）有限公司确认，在4.8吨原材料中，25公斤已用于生产个别批次的美汁源果粒奶优，其余4.775吨尚未投入生产，已被安全隔离。

可口可乐中国在其实名认证的新浪微博上回应，经过全面调查，其确认：受恒天然事件影响的原材料仅用于2013年3月5日生产的一个批次的果粒奶优菠萝口味产品，该产品仅售往有限的几个省份。公司的追查和召回工作还在进行中。

此外，多美滋婴幼儿食品有限公司也在其官网声明，2013年8月2日，获知一些多美滋产品使用的部分批次恒天然生产的浓缩乳清蛋白粉可能存在潜在的质量问题。多美滋立即启动产品追溯系统。多美滋已查明部分优阶贝护和多领加二阶段产品有可能受到影响，共涉及12个批次。其中部分已经被迅速封存，未流入市场。

多美滋并称，公司其他产品未受影响，消费者可放心使用。尽管恒天然声称“目前没有任何关于因食用含这些批次乳清蛋白的产品而导致疾病的报道”，本着对消费者安全的高度重视以及对产品安全问题零容忍的态度，多美滋已启动召回程序，将对以上产品实施预防性召回，并全部销毁。

人民日报周一报导称，肉毒杆菌是一种生长在常温、低酸和缺氧环境中的革兰氏阳性细菌。肉毒杆菌食物中毒在临床上以恶心、呕吐及中枢神经系统症状如眼肌、咽肌瘫痪为主要表现，中毒者如抢救不及时，病死率较高。