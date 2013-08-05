《中国基金发行日程表》--8月5日

路透上海8月5日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B *交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 *方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 *融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 *易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 8/8-8/29 回报债券 *建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 *7/3-8/7 定期开放债A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/7 行业股票 国泰目标收益 国泰基金 建设银行 7/12-8/8 保本混合 交银施罗德定期 交银施罗德基金 建设银行 7/19-8/8 支付月月丰债券A/C 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 华夏永福养老 华夏基金 农业银行 7/18-8/9 理财混合 信诚中证800医药 信诚基金 中国银行 7/22-8/9 指数分级A/B 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 华宸未来 华宸未来基金 工商银行 7/25-8/14 信用增利债券 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/14 信用纯债债券A/C 农银汇理区间 农银汇理基金 建设银行 7/29-8/16 收益灵活配置混合 广发集利一年定期 广发基金 工商银行 7/29-8/16 开放债券A/C 博时安丰18个月 博时基金 浦发银行 7/29-8/16 定期开放债券 嘉实丰益信用 嘉实基金 农业银行 7/25-8/16 定期开放债券 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B ================================================================================ 注: 1. 代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)