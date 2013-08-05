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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 14:15 BJT

《中国基金发行日程表》--8月5日

路透上海8月5日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
*信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23
 有色指数分级A/B

*交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
 双息平衡混合

*方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
 定期开放债券

*融通通泽一年目标   融通基金       工商银行     8/1-8/28
 触发式灵活配置混合

*易方达裕丰        易方达基金     浦发银行      8/8-8/29
 回报债券

*建信安心保本混合   建信基金      民生银行      8/5-8/30
    
 民生加银平稳      民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
 添利定期开放债券A/C

 长盛年年收益      长盛基金       中国银行     *7/3-8/7
 定期开放债A/C

 工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/7
 行业股票  
    
 国泰目标收益      国泰基金       建设银行      7/12-8/8
 保本混合 

 交银施罗德定期    交银施罗德基金 建设银行      7/19-8/8
 支付月月丰债券A/C

 国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
 一年期定期开放债券A/C 

 工银瑞信月月薪    工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
 定期支付债券
   
 华夏永福养老      华夏基金       农业银行      7/18-8/9
 理财混合           
             
 信诚中证800医药   信诚基金       中国银行      7/22-8/9
 指数分级A/B

 诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
 一年定期开放债券
   
 华宸未来          华宸未来基金   工商银行      7/25-8/14
 信用增利债券

 景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/14
 信用纯债债券A/C
    
 农银汇理区间      农银汇理基金   建设银行      7/29-8/16
 收益灵活配置混合

 广发集利一年定期  广发基金       工商银行      7/29-8/16
 开放债券A/C

 博时安丰18个月    博时基金       浦发银行      7/29-8/16
 定期开放债券

 嘉实丰益信用      嘉实基金       农业银行      7/25-8/16
 定期开放债券
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 金融地产ETF 
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 能源ETF     
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 医药卫生ETF  
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 主要消费ETF

 中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
 回报灵活配置混合

 国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
 医药100指数

 华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
 ETF联接A/C
        
 易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
 信用债债券A/C

 上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
 定期开放债券A/C

 国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
 行业指数分级A/B
 ================================================================================
    
注: 1. 代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完) 

                                                                                         
 
 (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)
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