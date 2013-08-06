《交易视点》离岸人民币债券表现两极分化，焦点重回个券信用风险--中信

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月6日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，近期上市公司进入半年报的密集披露期，市场关注的焦点也重新回到个券信用风险，这也导致过去两周离岸人民币债券表现的两极分化。料8月份离岸人民币债市整体上会延续回暖趋势。
报告并表示，目前做出美联储9月是否开始缩减QE规模的判断仍为时尚早。
**美联储9月是否缩减购债规模仍待数据支持**
7月美联储FOMC会议决定继续维持每月850亿美元的购债规模，并决定维持联邦基金利率在0到0.25%的目标区间不变。并且美联储在会议声明中并未暗示将在短期内缩减购债规模，对美国经济前景的措辞也较5月份会议声明温和。
但美联储是否9月缩减购债规模的阴影仍挥之不去。上周，美国10年期国债收益率大幅震荡的走势表明，市场正在不断修正对美联储缩减购债规模的预期。总体看，美国经济是否步入加速复苏轨道仍需要更多的数据支持，目前做出美联储9月是否开始缩减QE规模的判断仍为时尚早。
**离岸人民币债券表现两极分化**
从中信离岸人民币债券指数来看，指数平均收益率从两周前的5.47%下降3bp至5.44%。分项看，近期低等级债券表现相对弱势。平均收益率两周上行12bp至6.98%，而投资级债券平均收益率两周大幅下降31bp至3.81%。我们追踪的高、低等级债券利差也从两周前的274bp缩窄至318bp。
市场研判和投资策略。8月份美国公布的重要经济数据相对较少，海外债券市场可能会短暂企稳。同时，国内经济托底预期明确，人民币汇率保持稳定。因此，我们认为8月份离岸人民币债市整体上仍会延续回暖趋势。随着8月份上市公司半年报的密集披露，投资者关注的焦点重回个券信用风险，不同债券的表现料会继续两极分化。在债券配置上，我们维持上期报告的建议，随着离岸人民币债市渐趋回暖，应逐步增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。(完)
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