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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 09:48 BJT

澳洲汇市：澳元跌至2010年以来最低，因澳洲零售销售数据逊预期

路透悉尼8月5日 - 澳元周一跌至三年低点，此前澳洲公布的零售销售数据逊于预期，巩固对澳洲央行将进一步降息的预期。

澳元兑美元 跌至0.8855美元，为2010年以来最低位，日内跌幅达0.6%。

互换利率 目前暗示，澳洲央行周二在政策会议上降息至2.50%纪录低点的机率为91%。(完)
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