《热点透视》美国就业数据彰显经济增长难改缓慢局面

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
记者 Martin Hutchinson；编译 侯向明
路透纽约8月2日 - 美国就业数据表明该国经济缓慢增长的局面变得非常顽固。周五数据显示，7月失业率现在可能处在四年低点，下滑了0.2个百分点至7.4%。但这项最新数据证实，有太多的新增就业岗位要么是临时的，报酬低的，要么是两者兼而有之的。更深一步分析可看出，没有工作的美国人减少，还有着其它的扭曲因素。由于成长和收入亦低迷不振，所以经济料维持缓慢复苏步伐。
即便从表面上来看，就业数据也令人失望。非农就业岗位增加16.2万个，低于预估。5月和6月数字则较初值向下修正了2.6万个。大多数新增岗位来自零售业、餐饮服务以及专业和企业服务(包括派遣就业)。而这些通常都是低薪行业。
7月制造业领域仅新增6,000个就业岗位，过去一年也只增加了1.8万个。而本应受到美联储大规模购债计划强力支持的建筑业，就业岗位实际上在减少。政府部门是一个微弱亮点，自4月来就业岗位首见增加。这暗示地方政府就业岗位连续四年的下滑结束了。市政当局的财政状况正在改善。
不过，想想实际上被雇用的人口比例。7月该比例仍然持平于6月的57.4%。过去一年来该比例只上升了0.2个百分点，且仍较其2006年12月峰值低6个百分点。
另外，虽然受雇者数量持续增加，以当前的势头明年就能突破2007年高点，但是过去六年的人口增长情况，意味着有更多的人仍然没有工作。这些人没有作为“长期失业者”被统计在内，而是退出了有效劳动力人口。过去12个月，“长期失业者”数量减少了92.1万个。
近期的其它数据也令人气馁。第二季国内生产总值(GDP)增幅低于2%，6月实质个人所得下滑。目前就业市场增长虽然慢如蜗牛，但看来这已经是最好情况了。对那些未从就业增长中受益的人来说，这是一丝安慰。
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