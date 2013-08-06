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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 08:00 BJT

****主要国家经济指标预测--8月6日****

路透8月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月6日(二)
 0130     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      7月            --       +3.0%
          澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                     --       -1.9%
 0130     澳洲房价指数                                  第二季         +1.0%       +0.1%
 0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   6月         顺差8     顺差6.7
             整体进口(较前月)                                             --       +2.0%
             整体出口(较前月)                                             --       +4.0%
 0430     澳洲央行利率决定                                 8月          2.5%       2.75%
 0500     日本同时指标(较前月)                             6月            --        +0.8
             领先指标(较前月)                                             --        +2.8
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      7月         +0.5%       +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同                       +4.3%       +3.7%
          期)                                                                 
 0800     意大利工业生产(较前月)                           6月         +0.4%       +0.1%
          意大利经工作日调整工业生产(较上年同期)                       -3.3%       -4.2%
 0830     英国工业生产(较前月)                             6月         +0.6%        持平
                                                                              
                 (较上年同期)                                          +0.7%       -2.3%
          英国制造业产出(较前月)                           6月         +0.9%       -0.8%
                 (较上年同期)                                          +0.9%       -2.9%
 0900     意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季初值         -0.4%       -0.6%
                                                                              
                          (较上年同期)                                 -2.2%       -2.4%
 1000     德国工业订单                                     6月         +1.0%       -1.3%
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           8月3日当周            --       -1.6%
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         6月       逆差435     逆差450
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           6月       逆差5.0     逆差3.0
          加拿大出口(亿加元)                                           397.0       393.4
          加拿大进口(亿加元)                                           400.2       396.4
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         8月3日当周            --       +2.9%
 1400     美国IBD消费者信心指数                            8月            --        47.1
                                                                              
 2245     新西兰HLFS失业率                              第二季          6.3%        6.2%
          新西兰HLFS就业增长(较前季)                                   +0.4%       +1.7%
          新西兰HLFS就业参与率                                         67.9%       67.8%
 8月6-7日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段        预估值         前值
 2350     日本外汇储备(亿美元)                             7月            --       12,387
 

    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月5日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段            现值         预估值
 0030     澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                           7月           +0.5%             --
                                                                                   
 0130     澳洲零售销售(较前月)                                6月            持平          +0.4%
             (较前季)                                      第二季            持平          -0.1%
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                         7月            48.7           46.5
                                                                                   
 0748     法国Markit服务业PMI                                 7月            48.6           48.3
                                                                                   
          法国Markit综合PMI                                                  49.1             --
                                                                                   
 0753     德国Markit服务业PMI                                 7月            51.3           52.5
                                                                                   
 0758     欧元区Markit服务业PMI                               7月            49.8           49.6
                                                                                   
          欧元区Markit综合PMI                                                50.5           50.4
                                                                                   
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                            7月            60.2           57.2
                                                                                   
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                          8月           负4.9         负10.0
                                                                                   
 0900     欧元区零售销售(较前月)                              6月           -0.5%          -0.6%
                                                                                   
                   (较上年同期)                                             -0.9%          -1.2%
                                                                                   
 1400     美国就业指数                                        7月           112.2             --
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                   7月            56.0           53.0
          美国ISM非制造业企业活动分项指数                                    60.4           53.3
          美国ISM非制造业就业分项指数                                        53.2             --
          美国ISM非制造业新订单分项指数                                      57.7             --
          美国ISM非制造业物价分项指数                                        60.1             --
 2301     英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年              7月           +2.2%          +2.0%
          同期)                                                                    
    (完)
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