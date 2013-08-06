主要国家经济指标预测--8月6日****

路透8月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月6日(二) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -- +3.0% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -1.9% 0130 澳洲房价指数 第二季 +1.0% +0.1% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差8 顺差6.7 整体进口(较前月) -- +2.0% 整体出口(较前月) -- +4.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 2.5% 2.75% 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.5% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 +4.3% +3.7% 期) 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.1% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -3.3% -4.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.6% 持平 (较上年同期) +0.7% -2.3% 英国制造业产出(较前月) 6月 +0.9% -0.8% (较上年同期) +0.9% -2.9% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -0.4% -0.6% (较上年同期) -2.2% -2.4% 1000 德国工业订单 6月 +1.0% -1.3% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月3日当周 -- -1.6% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差435 逆差450 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差5.0 逆差3.0 加拿大出口(亿加元) 397.0 393.4 加拿大进口(亿加元) 400.2 396.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月3日当周 -- +2.9% 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.1 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.3% 6.2% 新西兰HLFS就业增长(较前季) +0.4% +1.7% 新西兰HLFS就业参与率 67.9% 67.8% 8月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,387 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 +0.5% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 持平 +0.4% (较前季) 第二季 持平 -0.1% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 48.7 46.5 0748 法国Markit服务业PMI 7月 48.6 48.3 法国Markit综合PMI 49.1 -- 0753 德国Markit服务业PMI 7月 51.3 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 49.8 49.6 欧元区Markit综合PMI 50.5 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 60.2 57.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负4.9 负10.0 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.5% -0.6% (较上年同期) -0.9% -1.2% 1400 美国就业指数 7月 112.2 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.0 53.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 60.4 53.3 美国ISM非制造业就业分项指数 53.2 -- 美国ISM非制造业新订单分项指数 57.7 -- 美国ISM非制造业物价分项指数 60.1 -- 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年 7月 +2.2% +2.0% 同期) (完)