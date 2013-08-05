美国个股：戴尔特别委员会及私有化收购团队接近达成协议--消息人士

路透德州/旧金山8月2日 - 两名熟知内情的消息人士周五表示，戴尔 的特别委员会与公司创办人暨执行长Michael Dell所带领的私有化收购团队已接近达成协议，使得Dell提出的246亿美元收购案获得通过的机率大增。

这项协议内容包括派发每股0.13美元的特别股利，以及将每股收购价格提高0.1美元至13.75美元，预料协议将很快宣布，而这项协议的目的是为了换取修改对此交易表决的规定。

戴尔股价周五收盘大涨5.6%至13.68美元。

一名消息人士指出，根据新的表决标准，这次收购案的表决可能在9月初进行，决定股东是否有权表决的股票登记日期将会由原本的6月3日设定在8月的某一天。

这项新的协议及延后表决日期，将从多个方面为收购团队带来大大的帮助。

先前表决机制中，弃权票被视为“未投票”，由于估计有四分之一的有权投票者被计入未投票，成为此案获得通过的一大障碍。而达成新的协议后，这些未投票的部分将被排除在选票计算中。

股票登记日延后超过两个月时间，亦被视为对套利投资人开放表决权，套利投资人包括近期买进戴尔股票以期赚取每股数美分获利的对冲基金，且可能支持这项收购。

根据新协议，自公司与Michael Dell及Silver Lake在2月5日宣布初步达成协议以来，戴尔股东也可以有权领取分三季派发的股利，每股派发0.08美元，共派发0.24美元。

戴尔股东原本预定于周五在德州召开会议，以表决Michael Dell每股13.65美元收购的提案，但如今这场会议休会。此前表决已经在7月延期两次。(完)