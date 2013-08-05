美国政经：财政部延长暂缓发行政府养老基金债券的期限至10月11日

路透华盛顿8月2日 - 美国财政部周五延长其暂缓投资政府养老基金的期限至10月11日，继续仰赖现金管理工具以免超出政府举债上限。

此举将可使财政部在16.7万亿(兆)美元的债务上限内继续支应政府开销。

财政部一名官员说，这项暂缓投资的决定适用于文职人员退休与残疾人基金(Civil Service Retirement and Disability Fund)，料可为政府在举债限制之内腾出130亿美元的额度。

有些分析师把暂停发债的期限视为政府在遭遇违约风险之前还能支撑多久的讯号。不过这位要求匿名的财政部官员说，10月11日和美国何时会触及举债上限并无关连。

美国财政部长杰克卢曾表示，至少在9月2日之前政府支付开销都没有问题，但由于政府支出预估的不确定性，他并没有给出更精确的时间表。