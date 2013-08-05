美国政经：财政部延长暂缓发行政府养老基金债券的期限至10月11日

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿8月2日 - 美国财政部周五延长其暂缓投资政府养老基金的期限至10月11日，继续仰赖现金管理工具以免超出政府举债上限。
此举将可使财政部在16.7万亿(兆)美元的债务上限内继续支应政府开销。
财政部一名官员说，这项暂缓投资的决定适用于文职人员退休与残疾人基金(Civil Service Retirement and Disability Fund)，料可为政府在举债限制之内腾出130亿美元的额度。
有些分析师把暂停发债的期限视为政府在遭遇违约风险之前还能支撑多久的讯号。不过这位要求匿名的财政部官员说，10月11日和美国何时会触及举债上限并无关连。
美国财政部长杰克卢曾表示，至少在9月2日之前政府支付开销都没有问题，但由于政府支出预估的不确定性，他并没有给出更精确的时间表。
许多民间分析师表示，财政部在10月份之前都还有可用的选择。美国国会预算办公室(CBO)表示，政府在11月之前应不会用尽紧急措施。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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