台湾汇市：台币早盘实质交投走升，因美非农数据欠佳拖累美元转弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月5日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投区走升。交易员指出，美国上周五公布非农就业数据表现不如市场预期，拖累国际美元转弱，台币盘初随韩元 等亚币趋升。
汇银人士指出，随着国际美元气势走弱，韩元盘初持续走强，带动台币主要交投升幅稍有扩大，进口商在29.960以下买汇意愿较为积极，而出口商抛汇卖压日前已大致消化，令早盘交投略显清淡，短线台币主交投料区间偏升。
“先前过度乐观预期非农了，今天要修正一下!”一位当地银行交易员称。
美国7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。
不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.973，上日在29.995-30.010，收盘价为30.129。
本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.74角报29.955。
交易员观察市场最新动态：
* 台币早盘走升，国际美元因非农数据不如预期而走弱
* 台币早盘主要为实质交投，进口商在29.960元以下进场意愿较强
* 出口商抛汇卖压日前已大致消化，令今日盘初交投转淡
* 台股 盘初平盘上下震荡，观察外资动向
* 汇市开盘55分钟成交量约0.6亿美元，交投略显清淡
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-29.980
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