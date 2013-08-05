版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 10:26 BJT

《汇市简讯》美元/马币反弹，市场担心有更多资金流出

0000GMT

* 美元/马币(林吉特)再度跳升至3.2500高点，在3.2400之前买气不俗

* 澳元卖压加剧使得美元/马币偏多

* 市场担心的因素包括马来西亚政府证券(MGS)的进一步卖盘，惠誉调降评等，以及财政疑虑

* 外资6月卖超37亿美元，持股比重为45%，较前月51%下滑，但仍为亚洲最高

* 美元/马币最新报在3.2480-3.2490，NDF报在3.2540-3.2570

* 市场静待6月贸易数据，其中出口可能较上年同期缩减6.0%，进口成长3.6%，贸易顺差33亿美元(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐