中国经济：加快推进重大基础设施建设，交通运输需求料稳定增长--发改委

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月5日 - 投资在较长一段时间里仍将是中国“稳增长”的关键支撑。国家发改委周日表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。
发改委网站刊登新闻稿称，未来要加快推进前期工作，具体包括抓紧推进北京新机场项目前期工作，争取尽早开工建设；先后批复了沈阳9号线一期工程、10号线，武汉8号线一期工程等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。
“城市轨道交通项目的核准权限已下放至省级投资主管部门，...预计内需拉动的运输需求将保持稳定增长趋势，”新闻稿称。
上周三召开的国务院常务工作会议已经表示，要研究推进政府向社会购买公共服务，并加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。
常务会议确定的重点任务包括加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，加强市政地下管网建设和改造，加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，加强燃气、供热老旧管网改造，以及城市配电网建设等等。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。