中国经济：加快推进重大基础设施建设，交通运输需求料稳定增长--发改委

路透北京8月5日 - 投资在较长一段时间里仍将是中国“稳增长”的关键支撑。国家发改委周日表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。

发改委网站刊登新闻稿称，未来要加快推进前期工作，具体包括抓紧推进北京新机场项目前期工作，争取尽早开工建设；先后批复了沈阳9号线一期工程、10号线，武汉8号线一期工程等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。

“城市轨道交通项目的核准权限已下放至省级投资主管部门，...预计内需拉动的运输需求将保持稳定增长趋势，”新闻稿称。

上周三召开的国务院常务工作会议已经表示，要研究推进政府向社会购买公共服务，并加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。