台湾债市：102/2殖利率随美债大跌，因美国就业成长逊于预期

路透台北8月5日 - 台湾五年公债102/2殖利率周一大幅下跌，自先前的两年高位回落。因上周五的美国就业成长逊于预期，令市对于美联储缩减购债的时机和不确定性有更多猜测。

交易员表示，受到美国经济数据表现参差不齐的影响，美债殖利率波动很大，也连带影响了台债的殖利率波动。不过，美国联准会宽松政策的逐步退场已成必然，这恐怕还是会成为影响日后市场行情的一大变数，殖利率向上的机会稍大。而若从五年券殖利率的走向来看，殖利率底部也是步步垫高。

上周五时，五年券102/2殖利率收在1.1696%，此前收盘高位为2011年8月2日的1.1725%。

交易员观察市场最新动态：

* 美国公债收益率周五从两年高位回落，因此前美国公布的7月就业增长逊于预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能缩减购债的时机的不确定性增加。

* 五年期102/2期公债殖利率月线目前在1.08%，五日线在1.13%，先看此区间震荡

* 102/2殖利率主要区间暂看在1.08-1.13%。

本地时间10:15最新报价：

* 102/2 殖利率跌6.73基点，报1.1023%。

* 102/6 殖利率跌5.70基点，报1.5130%。

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