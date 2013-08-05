中国新债：农发行周四招标发行至多180亿固息债，期限三年和七年期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月5日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(8日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币固息金融债，其中三年期不超过100亿元，七年期不超过80亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第16和17期金融债，均按年付息，其中，七年期品种为2013年第二期金融债券增发债券。三年期采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，七年期则采用单一价格中标(荷兰式)招标；两期债券均不设基本承销额。
两期债券首场招标结束后，发行人均有权以数量招标的方式追加发行总量不超过50亿元的当期债券。
该两期债具体招标时间均为8月8日上午10:00-11:00，三年期分销期为8月9日-8月16日，缴款日和起息日为8月16日，8月22日上市；七年期分销期为8月9日-8月19日，缴款日为8月19日，上市日为8月23日。(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。