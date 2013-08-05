中国新债：农发行周四招标发行至多180亿固息债，期限三年和七年期

路透上海8月5日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(8日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币固息金融债，其中三年期不超过100亿元，七年期不超过80亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第16和17期金融债，均按年付息，其中，七年期品种为2013年第二期金融债券增发债券。三年期采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，七年期则采用单一价格中标(荷兰式)招标；两期债券均不设基本承销额。

两期债券首场招标结束后，发行人均有权以数量招标的方式追加发行总量不超过50亿元的当期债券。

该两期债具体招标时间均为8月8日上午10:00-11:00，三年期分销期为8月9日-8月16日，缴款日和起息日为8月16日，8月22日上市；七年期分销期为8月9日-8月19日，缴款日为8月19日，上市日为8月23日。(完)

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