日本股市：日经指数早盘下跌，日圆走强打击出口商类股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周一早盘下跌，因日圆兑美元上涨，促使投资者对近期强劲上扬的个股进行获利了结，其中出口商类股受打压程度尤甚。
日经指数 早盘跌1.3%，至14,278.94点。过去两个交易日该指数上涨了5.8%。
丰田汽车 股价在大幅振荡中下跌0.6%。盘初曾最多上扬1.1%，是主板市场交投最大的个股。
由于美元兑日圆回落，打压市场人气，许多出口商类股遭遇抛压，其中马自达 挫跌3.6%，Tokyo Electron(TEL) 下挫2.8%。
东证股价指数 亦跌1.1%，报1,182.75点，33支成分股全数跌至平盘下方。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。