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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 10:30 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，日圆走强打击出口商类股

路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周一早盘下跌，因日圆兑美元上涨，促使投资者对近期强劲上扬的个股进行获利了结，其中出口商类股受打压程度尤甚。

日经指数 早盘跌1.3%，至14,278.94点。过去两个交易日该指数上涨了5.8%。

丰田汽车 股价在大幅振荡中下跌0.6%。盘初曾最多上扬1.1%，是主板市场交投最大的个股。

由于美元兑日圆回落，打压市场人气，许多出口商类股遭遇抛压，其中马自达 挫跌3.6%，Tokyo Electron(TEL) 下挫2.8%。

东证股价指数 亦跌1.1%，报1,182.75点，33支成分股全数跌至平盘下方。(完)
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