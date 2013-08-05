韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美就业数据出炉后美元全面走软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美元兑一篮子主要货币下滑，因之前数据显示美国7月非农就业岗位增幅创四个月来最小，且低于分析师预估，尽管失业率自7.6%下滑至至7.4%。
不过，在开盘走高后，韩元停留在一个箱型区间之中，因交易员说，除了美国就业数据外，没有理由进一步推高韩元。
“韩元将有所上涨，但由于阻力，在可预见的未来韩元将停留在当前区间内，”一名当地银行交易员在首尔说。
交易商曾表示韩元当前陷于1,110-1,130区间。
韩债价格上涨，因美国数据疲弱支撑了对避险资产的偏好。
9月三年期韩债期货 涨0.18点，至105.56。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。