韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美就业数据出炉后美元全面走软

美元兑一篮子主要货币下滑，因之前数据显示美国7月非农就业岗位增幅创四个月来最小，且低于分析师预估，尽管失业率自7.6%下滑至至7.4%。

不过，在开盘走高后，韩元停留在一个箱型区间之中，因交易员说，除了美国就业数据外，没有理由进一步推高韩元。

“韩元将有所上涨，但由于阻力，在可预见的未来韩元将停留在当前区间内，”一名当地银行交易员在首尔说。

交易商曾表示韩元当前陷于1,110-1,130区间。

韩债价格上涨，因美国数据疲弱支撑了对避险资产的偏好。

9月三年期韩债期货 涨0.18点，至105.56。(完)

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