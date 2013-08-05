香港个股：天能动力早盘一度挫逾19%后停牌，此前有报导指厂房铅镉超标

路透香港8月5日 - 中国铅酸动力电池生产商--天能动力国际有限公司 周一早盘一度挫逾19%后停牌，暂未获悉原因，而此前有内地媒体指该公司的厂房铅镉超标。

天能动力稍早一度低探3.02港元，其后于香港时间10:23起停牌，停牌前跌13.1%，报3.25港元。

该公司今早于联交所一份声明中称，“董事会注意到最近有传媒的新闻报导与本集团位于江苏省沭阳县的厂房有关，本公司现正向各相关方了解核实情况。”

不过该份声明没有指明是哪一些传媒报导，而公司发言人至今仍未回覆路透查询。

而根据央视网载自《经济半小时》节目标题为“铅镉超标22倍，天能在沭阳项目无环保验收仍上马”的报导称，天能动力在江苏省沭阳县的三期项目因污染物排放总量超过环评批复量，未通过宿迁市环保局“三同时”验收将近三年，一直在超期试生产，并对周边土壤和农作物造成污染。

报导并称，天能动力于沭阳的一期及二期项目（即浙江天能电池（江苏）有限公司和浙江天能电池江苏新能源有限公司），从国家环保部于4月16日第一批符合环保要求的铅蓄电池和再生铅企业正式名单中消失。(完)

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)