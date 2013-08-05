《亚洲经济焦点》亚洲出口依然低迷，未受美国经济复苏提振

**最好的选择**

尽管西方经济调查数据或呈现改善迹象，但尚未能提振亚洲信心。汇丰/Markit区域采购经理人调查显示，中国、韩国和台湾的新订单下滑，日本新订单则放缓。

“这暗示亚洲不太可能立即反弹，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann在8月2日致客户报告中称。“概括来说，发达国家的形势改善程度令人满意。但还未能惠及新兴市场。

因此分析师警告称，与其寄望出口反弹而提高亚股布局，更多投资人可能将资金由亚洲转移至美国，因相对而言美国的前景较为正面。

“虽然美国经济仍在努力想要重拾增长动能，但可以越来越明显地看出该国或是‘展览会中最好的货色’--在一堆吸引力不怎么大的选项中已算是最好的选择，”美国谘询及出版机构IHS经济分析师Chris Christopher在给客户的报告中，对消费者市场趋势发表了这样的看法。

出口需求的最大薄弱环节，来自表面上似乎出现最大幅反弹的国家--日本。

由于日本央行采取空前努力通过购买资产以刺激需求，过去一年日圆兑美元已贬值逾两成。这带动日本出口上季成长7%，帮助丰田汽车 净利近乎倍增，创下5,621.9亿日圆(56.9亿美元)的纪录。丰田将季度营业利润的逾三分之一归因于日圆贬值。