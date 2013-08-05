《亚洲经济焦点》亚洲出口依然低迷，未受美国经济复苏提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**最好的选择**
尽管西方经济调查数据或呈现改善迹象，但尚未能提振亚洲信心。汇丰/Markit区域采购经理人调查显示，中国、韩国和台湾的新订单下滑，日本新订单则放缓。
“这暗示亚洲不太可能立即反弹，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann在8月2日致客户报告中称。“概括来说，发达国家的形势改善程度令人满意。但还未能惠及新兴市场。
因此分析师警告称，与其寄望出口反弹而提高亚股布局，更多投资人可能将资金由亚洲转移至美国，因相对而言美国的前景较为正面。
“虽然美国经济仍在努力想要重拾增长动能，但可以越来越明显地看出该国或是‘展览会中最好的货色’--在一堆吸引力不怎么大的选项中已算是最好的选择，”美国谘询及出版机构IHS经济分析师Chris Christopher在给客户的报告中，对消费者市场趋势发表了这样的看法。
出口需求的最大薄弱环节，来自表面上似乎出现最大幅反弹的国家--日本。
由于日本央行采取空前努力通过购买资产以刺激需求，过去一年日圆兑美元已贬值逾两成。这带动日本出口上季成长7%，帮助丰田汽车 净利近乎倍增，创下5,621.9亿日圆(56.9亿美元)的纪录。丰田将季度营业利润的逾三分之一归因于日圆贬值。
不过，尽管日本第二季以日圆计的出口额较上年同期成长，但实际出口量却是下滑近6%。若以美元计，出口额则减少13.8%。(完) (编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。