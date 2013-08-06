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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 09:42 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.16%
  国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.20%
  国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23%
  国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.39%
  中国核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和渤海银行主承
  中信证券  40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销 
  浙江物产集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和平安银行主承
  天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承
  新钢股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承    
  中国供销集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承    
  华电能源 13亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承    
  江苏华西集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承        
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  二、新债上市：  
    
  万达集团5亿元一年期短融041354037，票面利率6.90%
  江苏建工集团2.5亿元一年期短融041355028，票面利率7.50%
  太原龙城发展投资15亿元七年期中票101360008，票面利率6.40%
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  三、缴款：
  
  进出口银行70亿元两年期固息金融债130317，票面利率4.1960%
  天津中环电子信息集团2亿元一年期短融
  太钢不锈 20亿元一年期短融
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  四、还本付息：
  
  福建能源集团10亿元五年期固息债088020到期兑付，票面利率6.18%
  辽通化工 10亿元一年期短融041253043到期兑付，票面利率4.04%
  华润股份公司60亿元10年期固息债088021付息，票面利率5.90%
  华润股份公司25亿元15年期固息债088022付息，票面利率6.00%
  财政部275.80亿元五年期固息国债090018付息，票面利率2.97%
  中国电力财务有限公司30亿元五年期固息债092204付息，票面利率4.00%
  镇江城市建设投资集团10亿元五年期中票1282274付息，票面利率6.15%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

    --中国信托行业协会周一稍晚公布了二季末信托公司主要业务数据，67家信托公司管理的信托资产规模为9.4
5万亿元人民币，同比增长70.72%，基础产业信托和政信合作业务出现恢复性增长，比年初分别增长44.87%和60.3
4%。 
   --由于近期包括中国国务院常务会议及中央政治局会议均未重提“房地产调控”，引发市场政策可能放松的猜
测。不过国家发展和改革委员会主任徐绍史最新表示，将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政
策。 
    
    8/8海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                    
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/曹巍浩)
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