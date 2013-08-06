《中国债券市场每日交易备忘》--8月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.16% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.20% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23% 国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.39% 中国核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和渤海银行主承 中信证券 40亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销 浙江物产集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和平安银行主承 天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 新钢股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 中国供销集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 华电能源 13亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 江苏华西集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 万达集团5亿元一年期短融041354037，票面利率6.90% 江苏建工集团2.5亿元一年期短融041355028，票面利率7.50% 太原龙城发展投资15亿元七年期中票101360008，票面利率6.40% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行70亿元两年期固息金融债130317，票面利率4.1960% 天津中环电子信息集团2亿元一年期短融 太钢不锈 20亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 福建能源集团10亿元五年期固息债088020到期兑付，票面利率6.18% 辽通化工 10亿元一年期短融041253043到期兑付，票面利率4.04% 华润股份公司60亿元10年期固息债088021付息，票面利率5.90% 华润股份公司25亿元15年期固息债088022付息，票面利率6.00% 财政部275.80亿元五年期固息国债090018付息，票面利率2.97% 中国电力财务有限公司30亿元五年期固息债092204付息，票面利率4.00% 镇江城市建设投资集团10亿元五年期中票1282274付息，票面利率6.15% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国信托行业协会周一稍晚公布了二季末信托公司主要业务数据，67家信托公司管理的信托资产规模为9.4 5万亿元人民币，同比增长70.72%，基础产业信托和政信合作业务出现恢复性增长，比年初分别增长44.87%和60.3 4%。 --由于近期包括中国国务院常务会议及中央政治局会议均未重提“房地产调控”，引发市场政策可能放松的猜 测。不过国家发展和改革委员会主任徐绍史最新表示，将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政 策。 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/曹巍浩)